14 Мая 2021
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Общество В России
Александр Невский (2009) |

800 лет назад родился Александр Невский

Ровно 800 лет назад, предположительно 13 мая 1221 года, родился Александр Невский, князь новгородский и, позже, великий князь киевский и владимирский, который вошел в историю благодаря своим победам на Неве и Чудском озере, но еще больше за стратегический выбор на договор с Ордой и бескомпромиссное противостояние Западу.

Верный выбор Александра Невского подчеркивает то, что его современник князь Даниил Галицкий сделал ставку на союз с Западом, и вскоре Галицкая Русь навсегда утратила государственность. Выбор Александра Невского, таким образом, считается одним из ключевых моментов в истории Руси.

Его младший сын Даниил стал первым московским князем и родоначальником московской линии Рюриковичей, при которых русские княжества были объединены под властью Москвы, а территория Московского княжества выросла за три века в десятки раз и стала Русским царством.

Показательно, что Невский был канонизирован в 1547 году, при первом русском царе Иване Грозном и в тот же год, когда князь Иван был венчан на царство. То есть Невский воспринимался как непосредственный предтеча Русского царства. Также особого почитания Александр Невский удостоился при Иосифе Сталине. В 1938 году была снята кинокартина-шедевр "Александр Невский" Сергея Эйзенштейна.

Александр Невский за всю жизнь не проиграл ни одной битвы. Также он отказался от уговоров римского папы Иннокентия IV принять римо-католицизм в обмен на покровительство и поддержку. Последнее имеет особое значение, так как в начале XIII века Константинополь пал и на месте Византии на полвека возникла Латинская империя, что нанесло большой удар по внешнему престижу православной веры. Тем не менее, князь решительно отказался от предложения папы как от неприемлемого в принципе. Считается, что одним из мотивов это решения было то, что Орда, в отличие от Рима, не требовала духовного подчинения. Через двести лет его прапраправнук Василий Темный также отверг унию с католицизмом, которую уже принял митрополит Исидор, и Русь фактически вышла из церковного подчинения Византии, которая вскоре после унии пала. Так возникла концепция Руси как Третьего Рима, которая была зафиксирована при учреждении патриаршества на Руси в 1589 году всеми православными патриархами.

Александра Невского почитали практически все правители, в том числе прозападный Петр Первый, который повелел перевезти мощи святого благоверного князя в Петербург, где они и пребывают до сих пор.

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800 лет назад родился Александр Невский

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Теги: Александр, Невский



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