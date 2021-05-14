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лдпр, кепка,бейсболка (2015) | Фото:лдпр

Второй сенатор от Хабаровского края написал заявление о выходе из ЛДПР

Уже второй сенатор от Хабаровского края – Сергей Безденежных (представляет в Совете Федерации Законодательую думу Хабаровского края) – написал заявление о выходе из рядов ЛДПР.

В отличие от своей коллеги-сенатора Елены Грешняковой Безденежных не стал делать громких заявлений по поводу своего решения – его заявление о выходе вообще опубликовал штаб регионального отделения либерал-демократов, и оттуда же на этот раз прозвучали комментарии.

В региональном отделении ЛДПР, которое сейчас возглавляет врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, заявили, что покинувшие партию люди, вероятно, "планируют участие в выборах разного уровня от других политических сил, преследуя собственные интересы и выгоду". Там же добавили, что экс-губернатор региона Сергей Фургал, "сторонниками которого называют себя выходящие из партии", заявления о выходе из рядов ЛДПР не писал.

"Считаем, что вышедшие из партии деятели обязаны сложить с себя полномочия депутатов и сенаторов, так как стали таковыми только благодаря поддержке ЛДПР и избирателям ЛДПР", - отметил заместитель координатора ХРО ЛДПР Иван Рыбин.

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Второй сенатор от Хабаровского края написал заявление о выходе из ЛДПР

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Теги: сергей безденежных, сенатор, лдпр, елена грешнякова, сергей фургал, михаил дегтярев



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