Иностранцы помогут армии Мозамбика в борьбе с джихадистами в Кабу-Дельгаду

Военные из Португалии и Руанды отправятся в Мозамбик, чтобы помочь местной армии против террористов, которые совершают нападения на северо-востоке страны.

Президент Руанды Поль Кагаме поручил военным оценить возможности поддержки Мозамбика в борьбе с исламистами в провинции Кабу-Дельгаду.

Источники утверждают, что около 30 офицеров высшего состава руандийской армии посетили Пембу, столицу провинции Кабу-Дельгаду, где с 7 по 9 мая проходили переговоры с мозамбикскими коллегами. Ситуация с безопасностью в регионе продолжает ухудшаться — в декабре 2020 года французская компания Total из-за постоянных нападений боевиков была вынуждена приостановить, а затем эвакуировать свой проект в отрасли сжиженного природного газа стоимостью 25 миллиардов долларов (крупнейший на континенте).

Португалия также оказывает помощь Мозамбику в борьбе с исламистами. Между двумя государствами было подписано новое соглашение, которое будет действовать до 2026 года. Оно предусматривает отправку в Мозамбик еще 60 бойцов португальского спецназа, которые займутся обучением местной армии, заявил министр обороны Португалии Жуан Кравинью.

Ситуация в Мозамбике начала обостряться в 2017 году, когда исламисты осуществили серию нападений на полицейские участки в районе Мосимбоа-да-Прая, а затем и в Кабу-Дельгаду. Тогда боевики показали, что правительственных сил практически бессильны перед налетами террористов.

С тех пор исламисты обзавелись современным оружием, боеприпасами и внедорожниками, что сделало их почти неуязвимыми для правительственной армии.

24 марта текущего года боевики совершили нападение на северо-восточный прибрежный город Пальма, где обезглавили десятки мирных жителей и сожгли сотни домов. Власти Мозамбика пытались скрыть факт нападения, утверждая, что ситуация в Пальме находится под контролем. Однако хлынувший в соседние страны поток беженцев говорил об обратном.

В результате международное сообщество обратило внимание на террористическую проблему в южноафриканском государстве. Что через Мозамбикский пролив проходит около 30% мирового морского трафика. Разгул бандитизма на побережье угрожает торговому судоходству, поскольку боевики промышляют пиратством. Помимо этого, обострение ситуации может обернуться гуманитарной катастрофой для соседних стран.

В 2019 году иностранные силы уже привлекались к операциям против боевиков в Мозамбике. Наибольших успехов добились российские специалисты, которых СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Россиян пригласило в страну правительство Мозамбика для обеспечения безопасности во время президентских выборов — и им удалось не только обеспечить безопасность в дни голосования, но и освободить несколько населенных пунктов на севере страны. Сразу же после проведения выборов россияне покинули страну. В результате освобожденные ими территории вновь были захвачены террористами.

Деятельность «вагнеровцев» называют «уникальным геополитическим феноменом». Прототипом «ЧВК Вагнера» стали российские добровольцы, защитившие Донбасс от геноцида русскоязычного населения в 2014 году. Незарегистрированная вооруженная организация противостоит преступным действиям террористов и всех, кто может угрожать россиянам. По информации из открытых источников, «ЧВК Вагнера» сыграла важную роль в разгроме «Исламского государства» (деятельность террористической организации запрещена в РФ) на территории Сирии. Предполагается, что в зависимости от поставленных задач численность «вагнеровцев» может составлять от 500 до 100 000 человек.