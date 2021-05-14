Куйвашев и 120 свердловских чиновников вышли на субботник

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принял участие в субботнике у Детской городской клинической больницы №9.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, на территории медицинского учреждения - а она превышает 10 гектаров - посадили деревья, убрали сухие листья и мусор.

"Территория была выбрана, потому что здесь наши меценаты помогли и с капитальным ремонтом, и с оснащением. Мы тоже не могли остаться в стороне и решили поддержать добрые начинания наших крупных промышленников - я имею в виду Андрея Анатольевича Козицына, Игоря Алексеевича Алтушкина. Мы совместно за несколько лет не просто преобразили это медицинское учреждение, но и сделали одним из образцовых", - заявил Куйвашев.

К субботнику присоединилось порядка 120 человек - сотрудники аппарата губернатора и регионального правительства.

В больнице №9 на стационарном лечении в настоящее время находятся порядка 500 детей. Глава региона передал им небольшие подарки - раскраски и наборы фломастеров.

Как сообщало Накануне.RU, в майские праздники главу Екатеринбурга Алексея Орлова заметили на "внеплановом субботнике". Он вышел на уборку в компании Евгения Куйвашева и вице-мэра Алексея Бубнова.