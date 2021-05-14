Куйвашев и 120 свердловских чиновников вышли на субботник

14 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О трагедии в Казани

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев участвует в субботнике на территории ДГКБ №9 (2021) | Фото: ДИП Свердловской области

Куйвашев и 120 свердловских чиновников вышли на субботник

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принял участие в субботнике у Детской городской клинической больницы №9.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, на территории медицинского учреждения - а она превышает 10 гектаров - посадили деревья, убрали сухие листья и мусор.

"Территория была выбрана, потому что здесь наши меценаты помогли и с капитальным ремонтом, и с оснащением. Мы тоже не могли остаться в стороне и решили поддержать добрые начинания наших крупных промышленников - я имею в виду Андрея Анатольевича Козицына, Игоря Алексеевича Алтушкина. Мы совместно за несколько лет не просто преобразили это медицинское учреждение, но и сделали одним из образцовых", - заявил Куйвашев.

Евгений Куйвашев участвует в субботнике на территории ДГКБ №9(2021)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

К субботнику присоединилось порядка 120 человек - сотрудники аппарата губернатора и регионального правительства.

В больнице №9 на стационарном лечении в настоящее время находятся порядка 500 детей. Глава региона передал им небольшие подарки - раскраски и наборы фломастеров.

Евгений Куйвашев на территории ДГКБ №9(2021)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Как сообщало Накануне.RU, в майские праздники главу Екатеринбурга Алексея Орлова заметили на "внеплановом субботнике". Он вышел на уборку в компании Евгения Куйвашева и вице-мэра Алексея Бубнова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Куйвашев и 120 свердловских чиновников вышли на субботник

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, субботник, чиновники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети