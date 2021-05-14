"Роскосмос" может отказаться от разработки ракеты "Союз-6"

Ракетно-космический центр "Прогресс" анализирует целесообразность создания ракеты среднего класса "Союз-6", которую планировалось запускать с космодрома "Восточный" и комплекса "Байтерек", строящегося на Байконуре.

"Сейчас мы просто изучаем, насколько нужна эта ракета, нужна ли она вообще", - заявил глава центра Дмитрий Баранов. По его словам, после "Роскосмос" примет решение, будет ли разрабатываться эскизный проект.

В 2019 году глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил о намерении создать новую ракету "Союз-6", использующую двигатели РД-180, эксплуатируемые только в США.

Он пояснил, что когда американцы прекратят закупки этого двигателя, Россия не потеряет этот "уникальный мотор", пишет "Интерфакс".

Ранее глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заявил, что ВВС окончательно откажутся от российских ракетных двигателей РД-180 к 2022 году.