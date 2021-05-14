В Прикамье два бывших мэра Перми конкурируют на праймериз

Бывший глава Перми, депутат Госдумы РФ Игорь Сапко заявился на праймериз "Единой России" по округу №58. Об этом он сообщил сам, на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее на праймериз по округу №58 заявились действующий депутат Госдумы, бывший мэр Перми Игорь Шубин и депутат думы Осы из Пермского края Армен Бежанян известный россиянам по роли "Арменки" в сериале "Реальные пацаны".

Предварительное голосование состоится 24–30 мая. Принять участие в голосовании может любой житель края через портал "Госуслуги".