14 Мая 2021
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Игорь Сапко праймериз (2016) | Фото: твиттер

В Прикамье два бывших мэра Перми конкурируют на праймериз

Бывший глава Перми, депутат Госдумы РФ Игорь Сапко заявился на праймериз "Единой России" по округу №58. Об этом он сообщил сам, на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее на праймериз по округу №58 заявились действующий депутат Госдумы, бывший мэр Перми Игорь Шубин и депутат думы Осы из Пермского края Армен Бежанян известный россиянам по роли "Арменки" в сериале "Реальные пацаны".

Предварительное голосование состоится 24–30 мая. Принять участие в голосовании может любой житель края через портал "Госуслуги".

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В Прикамье два бывших мэра Перми конкурируют на праймериз

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Теги: праймериз, Игорь Сапко, Игорь Шубин, округ 58



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