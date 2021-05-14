В Челябинской области чиновников подозревают в превышении полномочий при покупке квартир для детей-сирот

Двух сотрудников администрации Верхнеуральского района подозревают в превышении должностных полномочий при покупке квартир для граждан из числа детей-сирот, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2014 г. чиновники приобрели у предпринимателя за счет бюджетных средств 16 квартир, которые не пригодны для проживания. Они не соответствовали предъявляемым санитарно-эпидемиологическим требованиям и строительным нормам.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления.