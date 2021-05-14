14 Мая 2021
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Чемпионат по скоростному копанию могил в Новосибирске. (2021) | Фото: telegram-канал Baza

В Новосибирске состоялся чемпионат по скоростному копанию могил

В Новосибирске состоялся чемпионат по скоростному копанию могил.

Лучшие могильщики города собрались в предместье столицы региона, где для них специально разграничили участок земли. По данным СМИ, конкурсанты должны были сделать свое дело не только быстро, но еще и аккуратно, в соответствии с размерами. Для проверки качества могил даже заготовили гробы, которые стояли у каждой конкурсной могилы.

Новосибирск может по праву считаться столицей похоронного дела в России. Именно там расположен знаменитый крематорий, больше напоминающий дворец, где устроен музей погребальных обрядов мира.

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В Новосибирске состоялся чемпионат по скоростному копанию могил

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Теги: могила, погребение, кладбище, конкурс



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