14 Мая 2021
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Эдвард Бил (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Edward Bil&quot;

Блогер Бил подписал соглашение с пострадавшей в ДТП

Блогер Эдвард Бил подписал соглашение о возмещении вреда здоровью и имуществу пострадавшей в ДТП на Садовом Кольце, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, Мария Артемова до сих пор лежит в больнице.

Возмещение вреда здоровью может стать смягчающим обстоятельством в суде. Адвокаты потерпевшей не исключают, что будут просить о прекращении уголовного дела.

1 апреля автомобиль Била на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с несколькими машинами. Сообщалось, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, угрожающем жизни.

Защита блогера утверждает, что его маневры были спровоцированы другими участниками движения. Сам Бил заявлял, что ехал со скоростью 80–90 километров в час и не понимает, как выехал на встречку.

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Блогер Бил подписал соглашение с пострадавшей в ДТП

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Теги: эдвард бил, дтп



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