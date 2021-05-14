Блогер Бил подписал соглашение с пострадавшей в ДТП

Блогер Эдвард Бил подписал соглашение о возмещении вреда здоровью и имуществу пострадавшей в ДТП на Садовом Кольце, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, Мария Артемова до сих пор лежит в больнице.

Возмещение вреда здоровью может стать смягчающим обстоятельством в суде. Адвокаты потерпевшей не исключают, что будут просить о прекращении уголовного дела.

1 апреля автомобиль Била на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с несколькими машинами. Сообщалось, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, угрожающем жизни.

Защита блогера утверждает, что его маневры были спровоцированы другими участниками движения. Сам Бил заявлял, что ехал со скоростью 80–90 километров в час и не понимает, как выехал на встречку.