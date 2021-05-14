Адреса сайтов госорганов защитят от похожих названий

Минцифры предлагает дать госорганам исключительное право на ряд доменных имен и разработать единый порядок их регистрации. Об этом говорится в уведомлении на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, готовится соответствующий законопроект.

В прошлом году первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев предложил запретить использовать при регистрации сайтов в доменных зонах RU и РФ названия, схожие с названиями ресурсов органов власти.

Как пишет "Коммерсант", в связи с выплатами для семей с детьми в сети появились кибермошенники, которые под видом госорганов собирали персональные данные граждан и даже вынуждали что-то платить. Их адреса зачастую очень похожи на адреса госорганов или мимикрируют под них.

Детали законопроекта еще неизвестны, но сообщается, что он сделает невозможным регистрацию сайтов с адресами, похожими на официальные, даже если у их основателей будут соответствующие инициалы, фамилии и т.п.

В мире уже был прецедент, когда автомобильный концерн "Ниссан" подал в суд на сайт компьютерной фирмы nissan.com, но не смог отсудить себе это имя, так как основателя фирмы звали Узи Ниссан. В России подобных случаев быть не должно вовсе, уверены в Минцифры.

Эксперты советуют на всякий случай или помнить наизусть адрес необходимого сайта, или вводить его вручную в адресной строке. Это исключит попадание на мошеннический сайт.



