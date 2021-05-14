СМИ: В Красноярском крае проверяют информацию о сигнале бедствия от неизвестного воздушного объекта

На юге Красноярского края проверяют информацию о сигнале бедствия с неизвестного воздушного объекта.

Поисковая группа обследует Минусинский район Красноярского края после информации о получении сигнала бедствия с неизвестного воздушного объекта, передает "Интерфакс". "Поступила информация о том, что в Новосибирск из нашего района поступил сигнал бедствия с неизвестного воздушного объекта. На место выдвинулась поисковая группа", - сказал собеседник агентства.

Между тем, У РИА Новости есть информация об обнаружении задымления на земле в районе поиска. Правда, как удалось выяснить спасателям, этот дым исходит от стихийной свалки.