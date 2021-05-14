В Югре бывший главред портала "Чиновник.ру" получил восемь лет за распространение порно и ложных сведений

В Сургуте осуждён создатель портала "Чиновник.ру" Эдуард Шмонин, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По данным следствия, Шмонин, возглавляя порталы "Общественное телевидение Югры", "Чиновник.ру" и "Чиновник.ком", в августе 2015 – декабре 2016 гг. публиковал ложные сведения о предпринимателях, главах коммерческих организаций, государственных и муниципальных служащих, а также сенаторов от Югры Совета Федерации.

В феврале 2016 г. Шмонин вымогал у одного из депутатов думы Нефтеюганска 3,5 млн руб., угрожая опубликовать в сети статью, содержащую заведомо ложные и порочащие депутата и его семью сведения. Поскольку денег не заплатили, появилась публикация о "безнравственных и противоправных поступках", сопряженная с обвинением в тяжких и особо тяжких преступлениях. Опубликованные там сведения были фальшивкой. Кроме того, в декабре 2016 года Шмонин разместил в интернете порнофотографии, на которых был изображён одного из его знакомых.

Суд оценил такие "поступки" в восемь лет колонии строгого режима. Шмонин арестован в зале суда. Приговор в силу не вступил. Расследование по трём эпизодам обвинений в клевете и нарушении частной жизни прекращено – истёк срок давности привлечения к ответственности.

Напомним, портал "Чиновник.ру" славился в Югре своей скандальностью. Его авторы зачастую под видом фактов публиковали слухи и домыслы, в которых оскорбляли и унижали достоинство известных в регионе бизнесменов и политиков. Позже пострадавшим предлагали оплатить внушительной суммой снятие таких публикаций. Тех, кто отказывался, продолжали "додавливать" публикациями. После совместной операции МВД и ФСБ в 2017 г. портал был закрыт, а Шмонин и некоторые его соратники стали фигурантами уголовных дел.