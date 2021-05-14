"Дымит до самой улицы Ленина": в центре Екатеринбурга горит крыша жилого дома

14 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О трагедии в Казани

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Пожар на улице Шейнкмана, 19 в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

"Дымит до самой улицы Ленина": в центре Екатеринбурга горит крыша жилого дома

В эти минуты в центре Екатеринбурга горит крыша жилого дома.

Как сообщили Накануне.RU очевидцы произошедшего, все случилось по адресу Шейнкмана, 19.

"Горит крыша дома. Уже вызвана пожарная служба. Дымит до самой улицы Ленина", - рассказали горожане.

По их данным, на месте уже находится несколько единиц пожарной техники.

Пожар на улице Шейнкмана, 19 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Пожар на улице Шейнкмана, 19 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через пять минут после вызова.

"В ходе разведки было установлено, что горит кровля 8-этажного многоквартирного жилого дома. Проводится эвакуация жильцов. Огнеборцами принимаются все меры для локализации пожара. В тушении задействованы восемь единиц пожарной техники и 21 человек личного состава", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что информации о пострадавших пока не поступало.

Пожар на улице Шейнкмана, 19 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Пожар на улице Шейнкмана, 19 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Дымит до самой улицы Ленина": в центре Екатеринбурга горит крыша жилого дома

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пожар, Шейнкмана, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети