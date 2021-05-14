"Дымит до самой улицы Ленина": в центре Екатеринбурга горит крыша жилого дома

В эти минуты в центре Екатеринбурга горит крыша жилого дома.

Как сообщили Накануне.RU очевидцы произошедшего, все случилось по адресу Шейнкмана, 19.

"Горит крыша дома. Уже вызвана пожарная служба. Дымит до самой улицы Ленина", - рассказали горожане.

По их данным, на месте уже находится несколько единиц пожарной техники.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через пять минут после вызова.

"В ходе разведки было установлено, что горит кровля 8-этажного многоквартирного жилого дома. Проводится эвакуация жильцов. Огнеборцами принимаются все меры для локализации пожара. В тушении задействованы восемь единиц пожарной техники и 21 человек личного состава", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что информации о пострадавших пока не поступало.