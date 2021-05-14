В Казани госпитализировали еще одного ребенка

Число госпитализированных после трагедии в Казани возросло до 24 человек.

Как сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, еще один ребенок обратился вчера в больницу с острой реакцией на стресс. Она добавила, что его жизни ничего не угрожает, передает "Интерфакс".

Напомним, 11 мая утром 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани был введен режим контртеррористической операции. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 23 человека получили ранения.

В Москву на лечение спецбортом МЧС были доставлены девять пострадавших - пятеро детей и четверо взрослых.