14 Мая 2021
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Медицинская маска (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве резкий рост заболеваемости коронавирусом – почти 4 тысячи случаев за сутки

В России суточный прирост заболевших коронавирусом составил 9462. Резкий рост, по данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, произошел за счет Москвы – здесь зафиксировано 3818 случаев COVID-19, по сравнению со вчерашним днем это рост на 37%. В других регионах ситуация более стабильная.

Только в 17% случаев у выявленных заболевших не было симптомов коронавируса. За сутки в России от COVID-19 скончались 393 человека. Выздоровели 9756 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 922 901 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 115 116 летальных исходов, выздоровели 4 537 634 человека.

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В Москве резкий рост заболеваемости коронавирусом – почти 4 тысячи случаев за сутки

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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