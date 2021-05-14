В Москве резкий рост заболеваемости коронавирусом – почти 4 тысячи случаев за сутки

В России суточный прирост заболевших коронавирусом составил 9462. Резкий рост, по данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, произошел за счет Москвы – здесь зафиксировано 3818 случаев COVID-19, по сравнению со вчерашним днем это рост на 37%. В других регионах ситуация более стабильная.

Только в 17% случаев у выявленных заболевших не было симптомов коронавируса. За сутки в России от COVID-19 скончались 393 человека. Выздоровели 9756 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 922 901 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 115 116 летальных исходов, выздоровели 4 537 634 человека.