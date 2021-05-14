"Когда Ахметвалиев убивал Каторгину, он сказал нам с Меньшиковой отвернуться": главный фигурант по делу убийства "девушки на Ауди" дал показания в суде

В Свердловском областном суде после перерыва продолжаются заседания по делу громкого убийства жительницы Березовского Ксении Каторгиной. 27-летняя девушка, не имеющая мужа, решила продать свою машину "Ауди Q5" для того, чтобы взять квартиру в ипотеку. Во время продажи авто девушка была жестоко убита. Несчастную ударяли электрошокером, резали, пинали и душили.

По подозрению в убийстве были задержаны Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова. Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня показания давал главный фигурант по версии следствия, 30-летний Михаил Федорович.

Отметим, что если первые заседания с участием Федоровича напоминали шоу и стендапы со странными словесными пассажами эмоционального мужчины, то сегодня он был необычайно вежлив и спокоен. По всей видимости, над имиджем обвиняемого поработали адвокаты. Вполне вероятно, что такое поведение связано с неоднократными угрозами судьи Александра Ладина удалить Федоровича.

Поначалу Федорович сам отвечал на вопросы и давал показания. Он рассказал, что жил с Меньшиковой с 15 лет, а знал ее с самого детства.

Повествование было начато с эпизода угрозы убийством дедушки Екатерины Меньшиковой, а также истязаний ее матери Аллы Бабняк и вымогательства денег со стороны Федоровича.

Со слов подсудимого все выглядит иначе. "7 августа 2019 года дедушка Газукин стал себя агрессивно вести по отношению к Екатерине Меньшиковой. Дедушка стал ее избивать и она упала. Я пытался вывести ребенка и Меньшикову. Алла Бабняк сказала, чтобы Меньшикова забрала свою сумку. И затем в разговор ввязался дедушка. Затем мы ушли домой", - заявил фигурант.

Федорович отметил, что он не удерживал маму Меньшиковой и не вымогал у нее денег. В определенный момент Федорович не стал отвечать на вопросы сам, а стал зачитывать ответы. Перед данным решением возникла пауза на 5 минут.

Затем Федорович лишь частично признал свои показания из материалов дела, данные им в 2019 году. Первоначально он говорил, что пил алкоголь перед встречей с Бабняк. Теперь же категорически отказался от данных слов. По его словам, никто не пил алкоголь перед произошедшим.

Затем был освещен эпизод убийства Ксении Каторгиной.

Когда девушка поняла, что попала в ловушку, со слов Федоровича, она стала кричать и Ахметвалиев закрыл ей рот. Также Федорович отметил, что не наносил Каторгиной ударов ножом. По его рассказам, это делал 42-летний Ахметвалиев.

Примечательно, что Федорович сказал, что не видел, как Ахметвалиев кинул умирающую Каторгину в колодец на окраине Екатеринбурга.

Во время сцены убийства, по словам Федоровича, Ахметвалиев сказал ему и Меньшиковой отвернуться, когда он ее убивал.

"Ахметвалиев пересадил Катаргину с водительского сидения на заднее сидение. Он говорил перед этим, что нам не нужны свидетели. Я не знал, что у Ахметвалиева есть нож. Катаргину Ахметвалиев бросил в колодец. Она была еще жива, когда ее бросили в колодец и звуки издавала. Когда он ее перетаскивал, она дышала. Но эксперты говорят, что это просто могли быть остаточные явления. У вообще меня был нервный стресс", - заключил рассказ Федорович.

Отметим, что троица была задержана 15 октября 2019 года через 5 дней после убийства девушки.

Между тем, Марат Ахметвалиев утверждает, что на убийство он пошел под давлением Федоровича. Мужчина боялся за свою жизнь и жизнь близких с его слов.

Ранее Накануне.RU публиковало материалы данного резонансного дела.