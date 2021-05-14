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Разлив нефти (2018) | Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО

Стала известна площадь загрязнения почвы нефтью в Коми

Загрязнение земель в Коми после разгерметизации нефтепровода в НАО распространилось на площади 12,7 тысячи квадратных метров, сообщает Минприроды.

Объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил приблизительно 4 тонны. Нефтесодержащая жидкость попала на почву и реку.

Управлением Росприроднадзора возбуждены административные дела. Авария произошла 11 мая из-за разгерметизации напорного нефтепровода месторождения, нефть попала в реку Колву, в результате режим ЧС был введен уже в Усинске (Республика Коми).

В СКР сообщили, что причиной происшествия могло быть нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. Уголовное дело возбуждено по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

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Стала известна площадь загрязнения почвы нефтью в Коми

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Теги: нефть, коми, колва, ошское месторождение



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