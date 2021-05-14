В Челябинске водитель переехал лежавшего на дороге мужчину

В Челябинске водитель автомобиля Daewoo Nexia наехал на лежавшего на дороге мужчину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 13 мая у дома 23-Б по улице Российской. 56-летний водитель совершил наезд на лежащего на проезжей части 43-летнего мужчину. От полученных травм он скончался.

Материалы проверки переданы в следственные органы для проведения проверки. Следователи дадут оценку действиям водителя по факту причинения смерти человеку.