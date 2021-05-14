14 Мая 2021
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Происшествия Центральный ФО
&quot;Лексус&quot; экс-губернатора Липецкой области Николая Королева. (2021) | Фото: t.me/r_chp / Telegram-канал RU_CHP

Экс-губернатор Липецкой области объяснил свою езду по встречке на "Лексусе"

В сети обсуждают многочисленные кадры фото и видео с "Лексусом" липецкого экс-губернатора, а ныне члена Совета Федерации от Липецкой области Олега Королева. Накануне он ездил на внедорожнике по столице региона, сбивая дорожные знаки, выезжая на встречную полосу движения, при этом у него были проколоты колеса, но это не остановило мужчину.

СМИ и Telegram-каналы предположили, что сенатор был пьян. Но сам он в комментариях журналистам заявляет, что возникли проблемы с сердцем.

"Придавило у меня сердце вчера, к сожалению, в последние годы оно меня иногда подводит — у меня мерцательная аритмия. В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает. Отлежался чуть-чуть, решил все-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой. Никаких аварий я не совершал. Слава богу, жив здоров!", - цитирует Королева "Коммерсант".

"Лексус" экс-губернатора Липецкой области Николая Королева.(2021)|Фото: t.me/r_chp / Telegram-канал RU_CHP

"Когда в глазах потемнело, чтобы выехать на обочину и не мешать никому, я на что-то налетел и пробил колеса. Я уже плохо ориентировался, надо было не совершить аварии", - добавил экс-губернатор.

Правда, на кадрах с камер наблюдения, установленных по маршруту "Лексуса", видно, что он выезжал вовсе не на обочину, а на разделительную полосу между попутными направлениями. На одном из перекрестков он остановился, "задавив" дорожный знак, но это мужчину не остановило, он сдал назад и продолжил движение в крайнем левом ряду. Королев не объяснил, почему не остановился и не попросил о помощи.

Издание Gorod48 вспомнило, что в бытность Королева губернатором автомобили, закрепленные за главой региона, неоднократно замечали за нарушением ПДД, в том числе и пресловутый "Лексус", попавший накануне в объектив камер. Администрация Олега Королева во всех подобных случаях взваливала вину за нарушения на водителей губернатора.

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Экс-губернатор Липецкой области объяснил свою езду по встречке на "Лексусе"

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Теги: николай королев, сенатор, лексус, езда по встречке



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