На Урале мужчина убил труженицу тыла и спокойно отправился за шаурмой

На Среднем Урале ранее судимый мужчина обвиняется в убийстве пенсионерки. Преступление было совершено в преддверии Дня Победы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 8 мая в доме в селе Смолинское Талицкого района. Пьяный уралец вступил в конфликт с хозяйкой жилища – ранее знакомой ему 88-летней труженицей тыла. Он задушил старушку и скрылся, но уже через несколько дней был задержан.

Как уточнили в СКР, поводом для конфликта стали разногласия из-за стоимости работ по побелке комнаты, которую по просьбе хозяйки дома должен был сделать мужчина, и ранее помогавший убитой за плату.

Расследование продолжается. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Вот как ситуацию прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Мужчина по имени Сергей, который поднял руку на заслуженного медработника, всю жизнь проработавшую на страже здоровья детей в школе-интернате, сыщикам уголовного розыска вскоре после задержания сообщил, что на него якобы нашло помутнение. После совершенного убийства душегуб вызвал такси и, как барин, со всеми удобствами, отправился в Курганскую область, где он ранее проживал. По пути "джентльмен" остановился в Талице, купил себе бутылку водки и две шаурмы", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

По его данным, вычислили и задержали подозреваемого оперативники уголовного розыска территориального ОВД.

"Его смело можно отнести к категории рецидивистов, так как на его счету уже есть ряд преступлений. Он судим за кражу, угон машины и убийство. В последний раз освободился из мест лишения свободы 8 августа 2018 года. Срок отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила, в этом городе и "осел" после выхода на свободу. Через некоторое время во "всемирной паутине" он сумел войти в доверие к местной жительнице, убедив ее в безграничной любви. Но поскольку тягу к алкоголю и криминалу в себе он окончательно не истребил, все это и вылилось в итоге в убийство пожилой женщины. Теперь его вновь ждет не шаурма, а тюремная баланда на длительный срок", - заключил Валерий Горелых.