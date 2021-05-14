На бизнес-неделе в Свердловской области выступят летчик-космонавт и легендарный рокер

Стали известны спикеры бизнес-недели, которая пройдет в Свердловской области уже в конце мая.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, одним из ключевых мероприятий станет большой онлайн-форум "Svoya колея". О своем опыте открытия и ведения бизнеса расскажут летчик-космонавт, ученый, командир космического корабля Сергей Рязанский и известный рок-музыкант, лидер легендарной группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

"Неделя предпринимательства в 2021 году охватит все территории Свердловской области с помощью онлайн и офлайн форматов. И, мы надеемся, поможет большому числу свердловчан развить свое дело или принять решение об его открытии", - отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

В рамках бизнес-недели состоится финал Всероссийского конкурса среди вузов по истории предпринимательства. Также запланированы экскурсии, лекции, вебинары, мастер-классы, форумы и другие события. Стоит отметить, что участие во всех мероприятиях бизнес-недели является бесплатным.

Традиционно в ней участвует и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Подробную программу можно посмотреть на сайте мероприятия.