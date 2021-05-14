14 Мая 2021
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Экономика Свердловская область
(2011) | Фото:

На бизнес-неделе в Свердловской области выступят летчик-космонавт и легендарный рокер

Стали известны спикеры бизнес-недели, которая пройдет в Свердловской области уже в конце мая.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, одним из ключевых мероприятий станет большой онлайн-форум "Svoya колея". О своем опыте открытия и ведения бизнеса расскажут летчик-космонавт, ученый, командир космического корабля Сергей Рязанский и известный рок-музыкант, лидер легендарной группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

"Неделя предпринимательства в 2021 году охватит все территории Свердловской области с помощью онлайн и офлайн форматов. И, мы надеемся, поможет большому числу свердловчан развить свое дело или принять решение об его открытии", - отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Виктория Казакова(2020)|Фото: Владислав Бурнашев/ТАСС

В рамках бизнес-недели состоится финал Всероссийского конкурса среди вузов по истории предпринимательства. Также запланированы экскурсии, лекции, вебинары, мастер-классы, форумы и другие события. Стоит отметить, что участие во всех мероприятиях бизнес-недели является бесплатным.

Традиционно в ней участвует и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Подробную программу можно посмотреть на сайте мероприятия.

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На бизнес-неделе в Свердловской области выступят летчик-космонавт и легендарный рокер

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Теги: бизнес-неделя, спикеры, Свердловская область



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