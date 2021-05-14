"Мотовилихинские заводы" отметили 285-летие поставкой стали в Германию

"Мотовилихинские заводы" отмечают 285-летие. В рамках юбилейных мероприятий журналистам рассказали о предприятии, показав во время исторического пресс-тура "Музей пермской артиллерии" и памятные постройки на территории завода. Также в присутствии гостей прошла обработка стальной детали, которая отправится в рамках заключённого контракта в Германию для производства бытовой техники, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Историю предприятие ведёт с 1736 г. – именно тогда по решению императрицы Анны Иоанновны на речке Мотовилихе – крупном притоке Камы – началось медеплавильное производство. По самым передовым технологиям того времени там выплавляли медь высочайшего качества, так называемую "штыковую". Позже на мощностях медеплавильного завода в 1863-64 гг. заложили сталепушечный и чугуннопушечный заводы, а в 1868 г. отлили самое известное "детище" – 20-дюймовую чугунную "Царь-пушку". Она на 6,4 тыс. кг тяжелее бронзовой московской "Царь-пушки", при этом из неё сделали 314 выстрелов. Именно этот экспонат – первое, что встречает любого посетителя "Музея пермской артиллерии", по залам которого перед краткой прогулкой по заводской территории провели журналистов.

"У музея в этом году, как и у "заводов", юбилей – 45 лет. Но эту цифру мы держим в уме, потому что самый первый технический музей был открыт в 1921 г., в этом году мы отметим его 100-летие. В конце 1930-ых он прекратил свой существование, поскольку в то время о музеях так, как сейчас, никто не думал", - рассказал проводивший экскурсию директор музея Владимир Веретёнов.

Вниманию гостей представили подземный зал, расположенный на месте рудника – части медеплавильного производства, с которого когда-то начался завод. Особенностью рудников было то, что они были небольшими – рабочим часто приходилось сильно сгибаться во время работы. Карта рудников, наложенная на современную городскую, показывает, что под городом их до сих пор много, и они доступны для "прогулок".

"В 1970-80-е туда были экспедиции", - уточнил Веретёнов.

Журналистам показали также другие залы музея – там реконструирован быт рабочего конца XIX века, а также показаны создававшиеся на заводе орудия.

Гостям показали уникальный немецкий оптико-механический микроскоп 1944 г., который, по легенде предприятия, достался "заводам" после Великой Отечественной войны. Провели журналисток и вблизи различных производственных помещений. Например, Грасгофской фабрики, памятников на территории завода. Директор музея показал старинные фото зданий, чтобы можно было сопоставить, как они выглядели ранее и сейчас.

А вот в кузнечный цех пригласили зайти – в нём при помощи пресса Danieli как раз шла обработка стальной детали, которая отправится в Германию для производства бытовой техники. Ранее стало известно, что подразделение предприятия, "Мотовилиха – гражданское машиностроение", впервые за последние пять лет возобновило экспортные поставки металлургической продукции, применяемой при производстве сельскохозяйственной и бытовой техники, в Германию. Компания заключила четыре контракта с ведущими металлоцентрами (дистрибьюторы продукции, оказывающие, в частности, услуги металлообработки) на поставку металлургических поковок из пяти марок стали, в том числе легированных. По условиям договора, до конца года предстоит отгрузить больше 700 т стали.

"Таких предприятий, как "Мотовилихинские заводы", в стране очень немного. Предприятие пережило много трудных времён. Все знают, что ПАО "Мотовилихинские заводы" – в процедуре банкротства. Дорожная карта утверждена, работа идёт в обычном порядке. Банкротство предприятия – сложная, но преодолимая история. К концу 2022 г. "заводы" из неё выйдут. Предприятие жило, живёт и будет жить. В 2021 г. мы освоили несколько видов новой продукции – как гражданской, так и военной. На этот год – амбициозные цели: надо освоить два новых продукта в металлургии и один – в машиностроении", - подытожил в конце встречи управляющий директор "Мотовилихинских заводов" Сергей Дядькин.