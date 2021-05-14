СКР показал кадры задержания в аэропорту экс-зампреда правительства Мордовии Меркушкина

Следственный комитет России опубликовал кадры задержания в аэропорту экс-заместителя председателя правительства Мордовии Алексея Меркушкина. Его подозревают в попытке дать взятку сотруднику ЦБ (ст. 291 УК РФ).

Следствие считает, что экс-министр целевых программ республики (и по совместительству сын бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина) в 2015 году пытался совместно с другими акционерами "Мордовпромстройбанка" дать взятку в размере более 7 млн руб. управляющему местного отделения Банка России.

"Денежное вознаграждение было передано за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии", - говорится в сообщении СКР.

Ранее по уголовному делу о получении взятки был помещен под домашний арест экс-управляющий отделения ЦБ. Под арест (не домашний) поместили по этому делу и экс-председателя совета директоров банка, третий фигурант дела был помещен под домашний арест по другому уголовному делу.

В прошлом году тучи сгустились над бывшим бизнес-партнером Меркушкина, экс-министром строительства Самарской области Алексеем Гришиным. Его заподозрили в преднамеренном банкротстве компании в Мордовии.