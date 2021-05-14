У 130 дипломатов и военных США за рубежом выявлены повреждения мозга

За последние пять лет у более чем 130 американских дипломатов, военных и других сотрудников выявлены повреждения мозга. Об этом пишет The New York Times.

Это намного больше, чем случалось ранее, и вызвало большую озабоченность в администрации Джо Байдена. Особенно много таких случаев стало в последние месяцы. Некоторые сотрудники американских служб пострадали от длительных травм головного мозга, включая изнурительные головные боли, головокружение, тошноту и боль в голове или шее. У некоторых есть хронические, потенциально необратимые симптомы и боль, предполагающие возможное повреждение головного мозга. Врачи полагают, что некоторые страдающие подвергаются риску самоубийства. Естественно, в Пентагоне считают, что за некоторыми случаями стоит ГРУ и будто бы даже есть доказательства.

На закрытом заседании комитета Сената в апреле сенаторы обвинили ЦРУ в том, что оно слишком мало делает для расследования этих таинственных эпизодов и до недавнего времени проявляло скептицизм к этим сообщениям. Сейчас решено усилить работу в этом направлении. Новый директор ЦРУ Уильям Бернс поручил своему заместителю Дэвиду Коэну следить за расследованием и проводить регулярные брифинги по этой теме.

Первые такие эпизоды проявились на Кубе в 2016 году. Затем они произошли в Китае. Были случаи и в России. Можно заметить, что все эти страны США считают "неправильными", поэтому раскручивается версия о нападениях.

Накануне более ста американских генералов в отставке усомнились в психическом и физическом здоровье Байдена.