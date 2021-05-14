Телеграм-каналы: В 8-м классе Галявиев кидал в школьный чат рецепт коктейля Молотова

Ильназ Галявиев, напавший на школу №175 в Казани, учась в 8 классе, кидал в чат класса рецепт коктейля Молотова, пишет телеграм-канал Mash.

Со слов одноклассника, Ильназ не был изгоем, хоть и мало общался с ребятами. У него был единственный друг в школе, с которым они подружились за игрой в CS. Также одноклассник рассказал, что Ильназ был "какой-то запуганный", хотя в школе его никто не обижал.

Telegram-канал Life Shot сообщает, что Галявиев пять лет назад предлагал своим одноклассникам сжечь завуча учебного заведения.

Журналисты опубликовали скриншот переписки из чата восьмиклассников, с которыми учился Галявиев. Ему не понравилось то, как одна из учителей выступила на родительском собрании. "Можно скинуться на коктейль Молотова", - предложил друзьям парень.

Ранее стало известно, что Ильназу Галявиеву провели наркологическую экспертизу, в анализах молодого человека не обнаружено следов наркотических веществ и алкоголя.

Ранее СКР сообщил, что из-за неадекватного поведения Галявиева проведение с ним следственных действий затрудняется. Также в Следственном комитете подтвердили, что у подозреваемого может быть психическое заболевание. Следователи разбираются с тем, как Галявиев приобрел оружие и как получил документы на разрешение на него.

Сам Галявиев заявил на суде об отсутствии у него тяжких заболеваний, пишет Regnum. При этом в СМИ появлялись сообщения о наличии у него энцефалопатии.