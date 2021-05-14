В Свердловской области готовятся поправки в региональный закон о бюджете

Правительство Свердловской области работает над законопроектом по внесению изменений в действующий закон о региональном бюджете. Об этом на совещании в Законодательном собрании заявил первый вице-губернатор Александр Высокинский.

Спикер регионального парламента Людмила Бабушкина поинтересовалась сроками завершения работы над законопроектом, который должен учесть поступления в казну федеральных средств, а также ряд корректировок, связанных с фактическим исполнением доходных и расходных статей. По словам Высокинского, проект закона планируется внести на рассмотрение депутатов, чтобы оно состоялось на следующем очередном заседании заксобрания 15 июня.

Бабушкина подчеркнула, что предварительное обсуждение проект закона о внесении изменений в бюджет должен пройти в профильном комитете регионального парламента. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского заксобрания, комитет по бюджету, финансам и налогам уже завершил рассмотрение вопроса об исполнении действующего закона об областном бюджете. Речь идет о выполнении прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в первом квартале текущего года.

"По итогам первого квартала 2021 года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составят порядка 60,6 млрд рублей, годовой прогноз исполнен на 26,2%. К уровню соответствующего периода 2020 года поступления увеличились почти на 9,8 млрд рублей. Поступления по налогу на прибыль организаций к уровню первого квартала прошлого года возросли почти на 8,4 млрд рублей", - отметила Людмила Бабушкина.