14 Мая 2021
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Общество Свердловская область
кран вода опрессовка (2009) | Фото: pln-pskov.ru

Горячая вода отменяется. В понедельник в Екатеринбурге стартуют опрессовочные работы

Начиная с 17 мая "Екатеринбургская теплосетевая компания" начинает подготовку к отопительному сезону 2021-2022. В рамках мероприятий пройдет первая серия опрессовок магистральных, распределительных и квартальных сетей через обратный трубопровод.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, в период всех гидравлических испытаний владельцы домов останутся без горячего водоснабжения. К счастью отключать его планируют только ночью:

  • с 23:00 17 мая до 05:00 18 мая;
  • с 23:00 18 мая до 05:00 19 мая;
  • с 23:00 19 мая до 05:00 20 мая;
  • с 23:00 20 мая до 05:00 21 мая.

"На период всех гидравлических испытаний владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо будет произвести надёжное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов и организовать надзор", - сообщили в мэрии.

Быть бдительными должны и владельцы складских и подвальных помещений, внутри которых хранятся материальные ценности. К моменту начала опрессовок должны быть приняты необходимые меры по предотвращению затопления при возможных повреждениях трубопроводов тепловых сетей. Помимо этого рекомендуется организовать дежурства в период испытаний.

В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо звонить по телефонам: 329-33-52, 329-37-52 или 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер ОДС АО "ЕТК"), 222-30-05 (МКУ "Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба").

Напомним, что ранее администрация города и "Екатеринбургская теплосетевая компания" надеялись сохранить горячее водоснабжение для жителей города во время опрессовочных работ.

Итоги прошлого отопительного сезона, включая выявленные за зиму проблемы, будут подведены до 28 мая, после чего начнется разработка планов мероприятий на следующий год.

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Горячая вода отменяется. В понедельник в Екатеринбурге стартуют опрессовочные работы

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Теги: опрессовка, Екатеринбург, горячая вода



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