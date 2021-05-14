На Южном Урале за сутки скончались девять пациентов с COVID-19

В Челябинской области за сутки у 96 человек подтвержден COVID-19, девять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 61 тыс. 517 человек.

В настоящий момент в регионе 2 тыс. 795 заболевших. За сутки выписаны 98 человек, всего в регионе выздоровели 55 тыс. 966 пациентов.

За прошедшие сутки умерло девять человек, из них семь от коронавируса. Еще у двух пациентов COVID-19 был сопутствующим заболеванием.