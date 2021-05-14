14 Мая 2021
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Наука и техника Свердловская область
(2021) | Фото: Россети Урал

Музей энергетики Урала примет участие в "Ночи музеев" с программой "Наука творит историю"

Музей энергетики Урала в седьмой раз примет участие в международной акции "Ночь музеев" с проектом "Наука творит историю". Куратором музея выступает компания "Россети Урал". В музее пройдут экскурсии по исторической экспозиции и выставке, посвященной 100-летию Плана ГОЭРЛО.

В этом году программа задействует не только пространство музейной площадки, но и территорию рядом с ней. Там развернется научный технопарк с активностями и экспериментами на тему энергетики. Уличный кинотеатр будет демонстрировать аудитории медиа-проект об электрификации Урала и Прикамья. В течение дня посетители увидят эффектное познавательное шоу, основанное на открытиях и изобретениях Николы Тесла. Детей и взрослых не оставит равнодушными помощник и друг энергетиков Енот Штепсель, на память желающие смогут сделать фото с ростовой куклой.

Кроме этого, гости площадки смогут зарядить телефоны и гаджеты в зоне, где будет работать станция с солнечными батареями.

(2021)|Фото: Россети Урал

 

Музей энергетики Урала расположен по адресу: пр. Космонавтов д.17а. В день акции музейная площадка будет работать с 11 до 24 часов. Посещение бесплатное.

Группы на экскурсии формируются в начале каждого часа. Мероприятие пройдет с соблюдением санитарно-гигиенических норм. За несколько лет во время проведения акции с музейной площадкой энергетиков познакомились почти 10 тысяч посетителей.

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Музей энергетики Урала примет участие в "Ночи музеев" с программой "Наука творит историю"

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Теги: Россети Урал, ночь музеев



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