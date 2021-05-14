14 Мая 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Конфликтует с браузерами и дает "хамские ответы": с какими недостатками столкнулись избиратели при тестировании ДЭГ

Во время тестирования дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое Центризбирком хочет применить на выборах в Госдуму (минимум в шести регионах страны), некоторые интернет-пользователи столкнулись с серьезными ошибками, которые могут повлиять на уровень доверия к самой процедуре голосования.

Как сообщил Накануне.RU член избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа Владимир Мирский, баги и недочеты дистанционного голосования обсуждались накануне на заседании окружной комиссии.

Всего в тестировании могут принять участие более 2,5 млн человек, подавших заявки на портале госуслуг. По словам Мирского, один из недостатков - очень некорректный текст, который видят пользователи, пытавшиеся принять участие в голосовании, но получившие отказ.

электронное голосование, тестирование(2021)|Фото: vk.com/mirskiy45

"Текст очень некорректный, вчера на заседании избирательной комиссии это обсуждали. По словам председателя избиркома Дениса Корнеева, даже Памфилова признала, что текст некорректный, что получилось по-хамски. Это такой текст, за который нужно отдельно извиняться перед гражданами. Кроме того, часть бюллетеней избирателям выдается, но проголосовать они по ним не могут. Скачиваются, но голосование по ним не проходит. А связано это с конфликтом браузера Firefox 88 версия, 32-битная система. У меня произошло следующее: авторизуюсь на госуслугах, захожу в систему голосования, нажимаю приступить к голосованию. У меня открывается белый экран, на котором какая-то синяя кнопка и дальше ни надписей, ничего. Интуитивно я понимаю, что нахожусь на странице генерации ключа. Идет генерация моего ключа, который будет дальше шифровать персонально мою работу, и зная, что все равно на кнопку надо нажимать, я ее нажимаю. Конкретная учетная запись гражданина верифицированного сработала, а дальше не грузит. И я голосовать не могу. Конфликт программного обеспечения и браузера. В Chrome работает без всяких заминок. Проверить изначально свой браузер система не предлагает", - сообщил Владимир Мирский.

электронное голосование, тестирование(2021)|Фото: vk.com/mirskiy45

Он намерен отправить информацию о произошедших во время тестирования сбоях в окружной избирком и в ЦИК. При этом сам Мирский подчеркивает, что по его личному мнению, это "не работает на рост доверия к выборам".

"Они говорят, "мы ориентируемся на молодежь. Но понимают, что молодежь - протестная в основном. Врать и жульничать здесь не надо. Проще отказаться от этой идеи, чем получить всплеск таких настроений в этих самых регионах, где будет проходить голосование, который они уже не в состоянии контролировать", - отметил Мирский.

Получить оперативный комментарий по сбоям в системе от спикера избиркома Югры не удалось. Денис Корнеев отказался от общения с корреспондентом Накануне.RU, перенаправив его в пресс-службу комиссии.

Будут ли отлажены все баги системы до сентября – неизвестно. Сегодня завершающий день тестирования, которое продлится до 20.00.

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Конфликтует с браузерами и дает "хамские ответы": с какими недостатками столкнулись избиратели при тестировании ДЭГ

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Теги: дэг, тренировка, цик, выборы в госдуму



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