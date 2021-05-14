В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда большегруза на пенсионерку

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту наезда большегруза на пенсионерку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, авария произошла днем 12 мая в районе дома № 3 по улице Каслинская. Водитель автомобиля ДАФ сбил женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Личность женщины не установлена, на вид ей 60-65 лет.

"Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратурой Челябинска", - говорится в сообщении.