14 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
армия, военнослужащий (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге судят военного, распространявшего наркотики

В Екатеринбурге будут судить военного. Он занимался распространением наркотиков.
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Как сообщили Накануне.RU в Главном военном следственном управлении СК РФ, в декабре прошлого года старший сержант, служивший в войсковой части 41158 в уральской столице, предложил своему знакомому "поработать" курьером в организованной преступной группе, занимающейся сбытом наркотических средств. За это он пообещал ему заплатить.

20 декабря военный забрал из тайника наркотик общей массой 8,14 грамма, а также мобильный телефон и роутер, которые в тот же день передал на хранение приятелю. 21 декабря последний сам оборудовал тайниковое вложение, планируя в дальнейшем разместить вещество в "закладках", но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В тот же день был задержан и сержант, у которого были обнаружены и изъяты наркотические средства. Сейчас его уголовное дело направлено на рассмотрение в Екатеринбургский гарнизонный военный суд.

Что касается курьера, то ему уже назначено семь лет в исправительной колонии строгого режима.

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В Екатеринбурге судят военного, распространявшего наркотики

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Теги: военный, наркотики, суд, Екатеринбург



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