"Судья публично выпорол украинскую власть": о решении суда по делу Медведчука

Украинский политолог Дмитрий Раимов назвал решение суда по делу Виктора Медведчука публичной поркой власти.

Напомним, суд отправил Медведчука на два месяца под домашний арест, хотя обвинение просило заключения под стражу. Судья Вячеслав Подпалый высказал к стороне обвинения ряд претензий, которые больше походили на публичное унижение, поскольку судья продемонстрировал некомпетентность прокуратуры и стоящего за ней офиса президента.

По поводу подозрения в передаче секретных данных об украинских боевиках в Россию судья отметил, что обвинение не предоставило никаких доказательств. Прокурор ответил, что это секретные данные. На что судья возразил, что есть специальная процедура предоставления допуска к таким данным судье.

"Разве есть такая категория "честное слово прокурора"? То есть доказательств нет", - подчеркнул судья.

Ущерб в Крыму вычислен не был, это признал и прокурор, который оправдывался, что Медведчук мог бы нанести ущерб. Что само по себе немыслимо: как можно судить человека за то, что он только мог бы совершить?

Было видно, что прокуроры были ошарашены позицией судьи, который отказался подыгрывать политическому спектаклю. Текст их подозрения был больше похож на политическую декларацию о том, что есть прозападная власть, а Медведчуку это не нравится. Поразительно, что именно это упомянул прокурор - Медведчук не согласен с курсом властей. На что тот заявил: да, он действительно не согласен, как и большинство жителей Украины.

Журналист Юрий Ткачев обратил внимание на то, что Медведчуку вменяют "подрывную деятельность" - увеличение число пророссийски настроенных граждан.

"А с какого числа увеличение числа пророссийски настроенных граждан является подрывной деятельностью? Или у нас пророссийские настроения запрещены законом? С какого числа?" - написал он.

Обвинение также заявляло, что Медведчук вступил в сговор с "неустановленными лицами" в российской власти.

"Раз прокуроры называют этих людей "неустановленными лицами", то откуда они знают, что это граждане РФ и представители российской власти?" - задал резонный вопрос один из адвокатов.

По поводу изменения границ месторождения в Крыму, рядом с которым находится военный полигон, и поэтому там нельзя добывать газ и нефть, судья сыронизировал: "Медведчук сократил военный полигон Российской Федерации?" - намекая на то, что обвинение, наоборот, должно было поддержать такие действия.

Были также многочисленные проколы и незаконные действия прокуратуры, которые выставили ее в неприглядном свете. Хотя бы то, что подозрение Медведчуку так и не вручили.

Политолог и блогер Алексей Голобуцкий отмечает, что решение суда - провал украинской власти. Депутат от оппозиции Андрей Лесик считает, что власти готовятся к досрочным парламентским выборам, поэтому решили изолировать Медведчука, как соперника.

"Но они не ожидали, что Медведчук не скроется, они уже по ходу ориентировались. Они думали, что Медведчук уедет и мы будем его искать, а он и не пытался никуда уезжать. Он пришел сам к ним, и они не знали, что делать", - сказал Лесик.

Интересно, что экс-министр юстиции Елена Лукаш еще до решение суда заявила, что "прокуратура и СБУ уже проиграли общественное мнение и потеряли репутацию".

"Слабость, неподготовленность, надуманность позиции слуг Зеленского видна всем, кто следил за процессом. Мне лично запомнилась реплика адвоката: "Вы пишите: неустановленные следствием граждане Украины и РФ… Но если следствием не установлены сами лица, то как вы установили их гражданство?" Это пять!" - похвалила Лукаш позицию судьи.

Действия стороны обвинения убедительно показали, что украинской власти как кость в горле наличие политиков, которые выступают за нормальные отношения с Россией. И они хотят любой ценой от них избавиться, даже рискуя стать посмешищем. Что и доказал вчерашний суд.