Абызов обжалует выплату 32,5 млрд рублей в бюджет

Московский городской суд 21 мая начнет рассмотрение апелляционной жалобы бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и пяти иностранных юрлиц по иску прокуратуры о взыскании в доход государства 32,5 млрд рублей.

Как сообщает Regnum, слушания неоднократно откладывались. Жалоба поступила в суд 22 марта 2021 года.

В октябре суд взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей. Отмечалось, что сумма стала рекордной в системе российского судопроизводства. Средства пойдут в доход государства.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, при поступлении на службу экс-чиновник скрыл сведения "о своем реальном имущественном положении, в частности о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами". Пять лет Абызов не декларировал это имущество.

Напомним, экс-министр был задержан в конце марта 2019 года в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей. Сам Абызов не признает своей вины.