HBO Max опубликовал тизер новой серии сериала "Друзья"

Популярный в 90-е сериал "Друзья" вернется на один день. Стриминговый сервис HBO Max опубликовал тизер нового эпизода.

В специальной серии под названием "Друзья. Воссоединение" ("Friends: The Reunion") снимутся все исполнители главных ролей: Дженнифер Энистон, сыгравшая Рэйчел, Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби) Мэтт Леблан (Джоуи), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).

По данным американских СМИ, звезды сериала, для большей части которых "Друзья" стали вершиной актерской карьеры, получат за съемки солидные гонорары: по $2,5 млн каждый.

Планируется, что съемки нового эпизода состоятся в павильоне Stage 24 в студии Warner Bros. в Бербанке (штат Калифорния), где сериал и снимался. Премьера состоится 27 мая.