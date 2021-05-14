Тюменские власти запретили посещать базы отдыха в местных лесах

Жителям Тюменской области запретили посещение баз отдыха в местных лесах, из-за введенного на их территории режима ЧС. Об этом заявил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Он также подчеркнул, что в области сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. Так, за последние сутки было зарегистрировано 15 природных пожаров на общей площади 987,5 га, ликвидировано шесть на площади 166,8 га.

В настоящее время на территории тюменских лесов действует 28 пожаров на общей площади 53 тыс. 383 га.