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Общество Тюменская область
Евгений Петросян на отдыхе в Дубае. (2020) | Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Тюменские власти запретили посещать базы отдыха в местных лесах

Жителям Тюменской области запретили посещение баз отдыха в местных лесах, из-за введенного на их территории режима ЧС. Об этом заявил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Он также подчеркнул, что в области сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. Так, за последние сутки было зарегистрировано 15 природных пожаров на общей площади 987,5 га, ликвидировано шесть на площади 166,8 га.

В настоящее время на территории тюменских лесов действует 28 пожаров на общей площади 53 тыс. 383 га.

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Тюменские власти запретили посещать базы отдыха в местных лесах

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Теги: пожар, база отдыха, запрет, лес



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