Депутаты тюменской облдумы отреагировали на предложения объединить "тюменскую матрешку" в один регион

Депутаты Тюменской областной думы отреагировали на предложения объединить регион с Югрой и Ямалом, передает корреспондент Накануне.RU.

Парламентарии высказали солидарность с коллегами из Ханты-Мансийского автономного округа, которые не так давно на заседании фракции "Единая Россия" утвердили резолюцию, согласно которой существующий принцип независимости автономных округов от Тюмени полностью соответствует интересам жителей.

Было отмечено, что для ликвидации автономных округов нет никаких объективных предпосылок – ни политических, ни экономических, ни юридических. Депутаты Тюменской облдумы согласны с этой позицией. По словам Андрея Моргуна, тема объединения округов с Тюменской областью муссируется уже давно и на деле не имеет под собой реальных оснований.

"Да, безусловно, существуют политические силы, заинтересованные в таком варианте развития событий – ведь наши регионы далеко не бедные в масштабах страны, а там, где крутятся большие бюджеты, всегда есть желающие прибрать их к рукам. Печально, что эти провокаторы – по-другому их не назвать – забывают, что на эту тему уже не раз высказывался президент страны. И он четко дал понять: любое изменение статуса-кво возможно только на основе всеобщего волеизъявления жителей этих территорий. А югорчане с ямальцами, как известно, дорожат собственной северной самодостаточностью", - заявил он.

Его коллега депутат Вячеслав Танкеев также подчеркивает, что идея объединения северных округов и юга Тюменской области не нова.

"В разных вариациях она обсуждается уже лет 20 с традиционным обострением в период избирательных кампаний. Существует определенная система взаимоотношений внутри большой Тюменской области трёх таких разных по отраслевой ориентированности, по климатическим условиям, по условиям экономического, социального развития субъектов. И эта система уже доказала свою состоятельность, потому что позволяет, учитывая специфику территорий, самостоятельно определять экономическую и социальную политику максимально точно и приближенно к интересам проживающих здесь людей. Сбалансированность системы отношений в макрорегионе - это большая ценность. Этот баланс был достигнут усилиями целых поколений управленцев во всех трёх регионах. Дальнейшая интеграция может привести к разбалансировке и должна быть оправдана. Нужды в этом нет, во всяком случае на сегодняшний день", - подчеркнул он.

Напомним, предложение о ликвидации Ямала и Югры как самостоятельных регионов ранее озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, существование отдельных северных регионов нецелесообразно и их нужно объединить с Тюменской областью. Жириновского, в свою очередь поддержали либерал-демократы из Тюменской областной думы, представитель которых Александр Лобов потребовал разрешить областным властям контролировать расходование бюджетных средств в автономных округах. Примечательно, что политизировать тему "тюменской матрешки" в ЛДПР начали после предложения вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, правда, в отношении УрФО его предложение касалось объединения Тюменской и Курганской областей.