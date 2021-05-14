Свердловского чиновника уволили из администрации за присвоение муниципальных земельных участков

Начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации городского округа Староуткинск уволен со своего поста в связи с утратой доверия. Согласно результатам проверки исполнения земельного законодательства органами местного самоуправления было установлено, что чиновник распоряжался муниципальным имуществом и бюджетными средствами в личных интересах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, сотрудник администрации без проведения торгов получил в аренду два муниципальных земельных участка для индивидуального жилищного строительства. При этом кадастровые работы на участках также оплачивались из местного бюджета. Строить чиновник ничего не собирался, а потому разместил объявления о продаже прав аренды в интернете. Один из участков он уступил иному лицу на возмездной основе за 125 тыс. руб..

"В связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства прокурор главе городского округа внес представление с требованием об их устранении. По результатам рассмотрения представления прокурора оба незаконно полученных земельных участка возвращены в распоряжение муниципалитета, а сотрудник администрации уволен в связи с утратой доверия", - рассказали в прокуратуре.