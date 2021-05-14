В Челябинске пройдет ледовое шоу для врачей и волонтеров, которые боролись с коронавирусом

В Челябинске пройдет благотворительное ледовое шоу для врачей, соцработников и волонтеров, которые боролись с коронавирусной инфекцией COVID-19. Организатор мероприятия выступил Благотворительный фонд РМК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Представление смогут увидеть порядка 14 тыс. человек. Билеты на ледовое шоу продаваться не будут, приглашение предназначены для врачей "красных зон", медиков из отдаленных территорий региона, а также для волонтеров и социальных работников муниципальных учреждении здравоохранения.

Постановщик ледового шоу "Руслан и Людмила" - олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Вместе с ней в столицу Южного Урала прилетели известные во всем мире фигуристы Петр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Юко Кавагути, Никита Володин, Никита Михайлов и Евгений Кузнецов. Постановка длится 1,5 часа, ее сценарий выстроен так, что каждую секунду на льду рассказывается какая-то часть пьесы, а пространство постоянно меняется за счет уникальных декораций и сказочного реквизита.

"Это желание учредителей Благотворительного фонда РМК - в знак благодарности подарить яркую эмоцию тем волонтерам, врачам, социальным работникам, с кем мы идем бок о бок весь год. Благодаря их работе наша жизнь возвращается в мирное русло. Мы, в свою очередь, хотим сказать спасибо Татьяне Навке за то, что приняла наше приглашение и вышла сегодня на лед", - рассказала директор Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.