14 Мая 2021
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Общество Свердловская область
администрация Екатеринбурга (2019) | Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как проголосовать за благоустройство парков

Глава комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала, как жители могут выбрать дизайн-проекты двух городских парковых зон. Они будут благоустроены в 2022 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
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Как напомнила Благодаткова в эфире программы "Главное в городе" на 41 канале, объекты для благоустройства горожане уже выбрали в январе нынешнего года - это общественная зона "Солнечные аллеи" в микрорайоне Солнечном и парк "Преображенский" в Академическом.

"Сейчас идет голосование по выбору уже не объектов, а двух вариантов концепций их развития, и надо проявить свою активную гражданскую позицию, чтобы эти территории развивались и дальше. Сегодня каждый житель Екатеринбурга может сам определить, какая общественная территория для него наиболее важна и как она будет выглядеть в будущем, поэтому голосовать нужно обязательно", - отметила Тамара Благодаткова.

По ее словам, предложенные жителям уральской столицы дизайн-проекты двух общественных территорий в Чкаловском и Ленинском районах достаточно интересные. Обе концепции по двум уже выбранным объектам благоустройства, напомнила председатель комитета, размещены на специальной информационной платформе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, чтобы проголосовать, надо лишь идентифицироваться на портале Госуслуг, а также быть старше 14 лет. Свой выбор жители Екатеринбурга могут сделать до 30 мая 2021 года.

Напомним, ранее глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принял участие в голосовании за дизайн-проект благоустройства территории по программе "Формирование комфортной городской среды". Но какой именно парк он выбрал, губернатор не сказал.

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В мэрии Екатеринбурга рассказали, как проголосовать за благоустройство парков

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Теги: мэрия, парки, благоустройство, Екатеринбург



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