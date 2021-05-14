14 Мая 2021
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Дедушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили ввести пособие для пенсионеров на маски

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты.

Как сообщает RT, парламентарий депутат отправил письмо с соответствующей инициативой на имя главы Минтруда Антона Котякова.

По мнению Сухарева, покупка защитных средств наиболее актуальна для людей пенсионного возраста, при этом у многих из них может не хватать на это денег.

Депутат предлагает ввести ежегодное единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей и выдавать его в виде сертификатов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме в этом году могут обсудить идею возрождения выплаты пособий по безработице за счет работодателей. До 2001 года из Фонда занятости, в который работодатели отчисляли 1-2% фонда оплаты труда, начислялись пособия для безработных. Позже фонд ликвидировали и пособия стали перечислять напрямую из бюджета.

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В Госдуме предложили ввести пособие для пенсионеров на маски

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Теги: пособие, пенсионеры, госдума



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