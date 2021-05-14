Комиссия Правительства РФ "концептуально поддержала" проект челябинского метро

Правительственная комиссия по региональному развитию "концептуально поддержала" проект строительства челябинского метро, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал в своем Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, на заседании правительственной комиссии рассмотрели первые проекты, на базе которых могут быть использоваться новые финансовые инструменты, такие как бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации. Одним из таких проектов стало завершение строительства метро в Челябинске с интеграцией в трамвайную сеть, обновление троллейбусов, трамваев и обновление инфраструктуры для их функционирования.

"Концептуально эти проекты мы поддерживаем, будем продолжать проработку этих проектов совместно с Минфином РФ", - сообщил Марат Хуснуллин.

Напомним, Владимир Путин во время послания сообщил, что Челябинск на базе проекта строительства метрополитена сможет обновить систему общественного транспорта.

Алексей Текслер рассказал, что региональные власти работают над тем, чтобы вписать проект метро в новую транспортную маршрутную сеть Челябинска. Проект метрополитена будет реализован с использованием бюджетно-инфраструктурного кредита.

Ежегодно из городского бюджета выделяются средства на содержание метро. В апреле контракт на обслуживание первого пускового участка первой линии метрополитена получила компания из Сочи – ЗАО "Южное горно-строительное управление". Она выполнит работы за 171 млн руб. Также накануне был объявлен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ на первом пусковом участке первой линии метрополитена с начальной ценой 103,3 млн руб. Подрядчика выберут 21 мая.