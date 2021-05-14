В Химках наркоман бросил в Вечный огонь телевизор

В подмосковных Химках задержали 32-летнего наркомана из числа местных жителей. Он бросил телевизор в пламя Вечного огня у обелиска "Отстоявшим Отчизну", что находится на пересечении улицы Победы и проспекта Мира. Техника загорелась.

Мужчину задержали сотрудники ППС и доставили его в больницу на медосвидетельствование. Там было установлено, что нарушитель находится под действием наркотиков.

На мужчину завели дело по статье 214 УК РФ ("Вандализм") и отпустили под подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Комментируя свои действия, мужчина заявил, что бросил телевизор в Вечный огонь для того, чтобы сжечь: "Он [телевизор] не работал, не включался. А во-вторых, он вреден".