14 Мая 2021
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Происшествия Московская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Химках наркоман бросил в Вечный огонь телевизор

В подмосковных Химках задержали 32-летнего наркомана из числа местных жителей. Он бросил телевизор в пламя Вечного огня у обелиска "Отстоявшим Отчизну", что находится на пересечении улицы Победы и проспекта Мира. Техника загорелась.

Мужчину задержали сотрудники ППС и доставили его в больницу на медосвидетельствование. Там было установлено, что нарушитель находится под действием наркотиков.

На мужчину завели дело по статье 214 УК РФ ("Вандализм") и отпустили под подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Комментируя свои действия, мужчина заявил, что бросил телевизор в Вечный огонь для того, чтобы сжечь: "Он [телевизор] не работал, не включался. А во-вторых, он вреден".

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В Химках наркоман бросил в Вечный огонь телевизор

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Теги: химки, вандализм, наркоман, телевизор, вечный огонь



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