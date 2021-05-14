14 Мая 2021
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Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

COVID-19 сокращает среднюю продолжительность жизни на 1,5-2 года - эксперт

В США средняя продолжительность жизни людей, переболевших COVOD-19, снижается в среднем на 1,5-2 года. В России подобные исследования не проводились, но, вероятно, они не будут сильно отличаться от американских данных, полагает Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращается нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно. Сейчас решается серьезный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах (по статистике) продолжительность жизни снизилась на 1,5-2 года, в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса", - цитирует Баранову РИА Новости.

Между тем, аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании прогнозных данных Росстата заключает, что за пандемический год ожидаемая продолжительность здоровой жизни среднестатистического россиянина сократилась на 1 год и 5 месяцев – до 58 лет и 11 месяцев. Сильнее всего ожидаемая продолжительность здоровой жизни сократилась у жителей Чукотки - на целых 12 лет. Также ощутимо ухудшился прогноз для жителей Ненецкого автономного округа, Мордовии, Республики Алтай, Курской области, Тывы, Ингушетии, Марий Эл, Карелии и Новгородской области.

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COVID-19 сокращает среднюю продолжительность жизни на 1,5-2 года - эксперт

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Теги: covid-19, продолжительность жизни, болезнь



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