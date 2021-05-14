Эксперты назвали наиболее подорожавшие за апрель продукты

Аналитики компании "Эвотор" назвали продукты, которые в России максимально подорожали за апрель 2021 года: это сосиски, сардельки и майонез.

Средняя стоимость майонеза за месяц выросла на 4,6%, а за весь года на 17%. Колбаски, сардельки и сосиски в апреле стали стоить дороже на 3%, а за год - на 4%.

Кроме того, на 2% подорожали растительное масло, сыр, шоколадные конфеты и консервы.

Отмечается, что цены на продукты в апреле выросли на 0,67% по сравнению с мартом и на 4% по сравнению с апрелем прошлого года, передает РИА Новости.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин прокомментировал рост цен на социально значимые продукты в прошлом году и в текущем. По его словам, многие предприниматели повысили цены на продукты. Это подтолкнуло рост цен.

Он добавил, что есть и еще одна причина роста цен – "жадность". "Цены растут из-за жадности отдельных производителей и торговых сетей. У правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать эту жадность", - пригрозил председатель правительства.