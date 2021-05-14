Куйвашев выбрал проект благоустройства парка в Екатеринбурге

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принял участие в голосовании за дизайн-проект благоустройства территории по программе "Формирование комфортной городской среды".

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, всего участвуют 54 муниципалитета Свердловской области, жители которых выбирают проекты преобразования общественных территорий – набережных, парков и скверов. Онлайн-голосование проходит до 30 мая на сайте 66.gorodsreda.ru. С 26 апреля во всех городах-участниках проекта работают волонтеры, которые рассказывают, как сделать выбор, а при необходимости помогают зарегистрироваться на портале и оставить свой голос.

Куйвашев встретил волонтеров в сквере имени Попова. Те рассказали, что проголосовать можно за любой проект в Свердловской области, но губернатор решил, что он, как житель уральской столицы, будет выбирать дизайн одного из парков в Екатеринбурге – Преображенского парка в Академическом или Солнечных аллей в Солнечном.

На чем глава региона остановил свой выбор, он говорить не стал, но призвал уральцев принять участие в проекте. Также он добавил, что те проекты, которые люди выберут сами, получат бюджетное финансирование и будут реализованы.