14 Мая 2021
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев во время голосования за дизайн-проект благоустройства территории (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев выбрал проект благоустройства парка в Екатеринбурге

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принял участие в голосовании за дизайн-проект благоустройства территории по программе "Формирование комфортной городской среды".

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, всего участвуют 54 муниципалитета Свердловской области, жители которых выбирают проекты преобразования общественных территорий – набережных, парков и скверов. Онлайн-голосование проходит до 30 мая на сайте 66.gorodsreda.ru. С 26 апреля во всех городах-участниках проекта работают волонтеры, которые рассказывают, как сделать выбор, а при необходимости помогают зарегистрироваться на портале и оставить свой голос.

Куйвашев встретил волонтеров в сквере имени Попова. Те рассказали, что проголосовать можно за любой проект в Свердловской области, но губернатор решил, что он, как житель уральской столицы, будет выбирать дизайн одного из парков в Екатеринбурге – Преображенского парка в Академическом или Солнечных аллей в Солнечном.

Евгений Куйвашев во время голосования за дизайн-проект благоустройства территории(2021)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На чем глава региона остановил свой выбор, он говорить не стал, но призвал уральцев принять участие в проекте. Также он добавил, что те проекты, которые люди выберут сами, получат бюджетное финансирование и будут реализованы.

Евгений Куйвашев во время голосования за дизайн-проект благоустройства территории(2021)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

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Куйвашев выбрал проект благоустройства парка в Екатеринбурге

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Теги: Куйвашев, проект, парк, благоустройство, Екатеринбург



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Ранее 14.05.2021 08:59 Мск В мэрии Екатеринбурга рассказали, как проголосовать за благоустройство парков

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