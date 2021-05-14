В Нижневартовске становится больше приёмных семей

В Нижневартовске растёт количество приёмных семей. По словам начальника управления по опеке и попечительству администрации города Виктория Матиевская, в 2015 г. их было 38, под опекой находилось 174 ребёнка, а в 2017 г. – уже 48, в которых воспитывали 209 детей. По данным за первый квартал 2021 г., в муниципалитете 60 приемных семей, под опекой – 245 детей, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Например, в семье Ерошкиных растут восемь приёмных детей, четверо уже стали выпускниками. Недавно в самостоятельное "плавание" отправилась Жанна Гындышева. Сегодня девушка учится в Сургутском политехническом колледже.

"Учиться нравится, - рассказывает Жанна. – Летом заканчиваю обучение. Буду штукатуром-маляром. Но не собираюсь останавливаться на достигнутом. Люблю готовить, поэтому планирую освоить профессию пекаря".

Как рассказала приёмная мама нашей героини Алёна Ерошкина, решение всех бытовых вопросов Жанне дается легко. Пока она жила в семье, всегда была "правой рукой" для главной хозяйки. Активно помогала по дому: наводила порядок, участвовала в приготовлении еды, ухаживала за младшими.

"Дочка очень любит ездить в лес, - поделилась Алена Алексеевна. – Как она ягоды быстро собирает, не налюбоваться! Жанна – очень прилежная, аккуратная, заботливая. Если взялась за дело, доведёт его до конца. Всегда откликнется, если нужна помощь кому-то в семье. Особенно Жанну привлекает рукоделие, у нее словно в руках всё "горит", всё получается".

Благодаря своему увлечению шитьем, бисероплетением, она не раз участвовала и получала высокую оценку жюри на творческих состязаниях. Жанна – выпускница одной из школ города. Очень тепло вспоминает о своих учителях, одноклассниках и годах учебы. В Нижневартовск приёмные родители привезли 12-летнюю Жанну вместе со старшей сестрой из посёлка Березово.

"Состояние здоровья Жанны, конечно, было "запущенное", - делится Алена Алексеевна. – С супругом мы предпринимали все возможные меры, чтобы улучшить ситуацию. В Нижневартовске врачи и педагоги очень внимательно относятся к таким деткам. Вместе старались и здоровье поправить, и учебу подтянуть. Было непросто. Но большую роль играет своевременная финансовая и моральная поддержка, которую получают приемные семьи в Нижневартовске".

Жанне Гындышевой была выделена квартира в старой части города. Приёмные родители помогли обустроиться. У Ерошкиных – два взрослых кровных сына, 12 приёмных детей, четверо из них после совершеннолетия уже вступили в самостоятельную жизнь.