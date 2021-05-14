14 Мая 2021
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Происшествия Тюменская область В России
лесные пожары в Тюменской области (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Площадь пожаров в тюменских лесах увеличилась на 7 тысяч гектаров

Только за прошедшие сутки площадь пожаров на территории лесного фонда Тюменской области увеличилась на 7 тыс. га. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

Как сообщают региональные диспетчерские службы лесного хозяйства, 13 мая в России было ликвидировано 120 лесных пожаров площадью 3 тыс. 122 га. На 00.00 по мск 14 мая на территории страны продолжало действовать 66 пожаров, работы по активному тушению проводились на 56 тыс.381 га, включая 23 пожара площадью 52 тыс. 862 га в Тюменской области.

Помимо этого, пожары зафиксированы и в других регионах: 2,9 тыс. га горит в Омской области, 251 га – в Красноярском крае, 195 га – в Свердловской области и 118 га – в Республике Саха (Якутия). Также зафиксированы небольшие очаги в Алтайском крае, Иркутской, Томской, Новосибирской и Оренбургской областях, а также республиках Башкортостане, Коми и Карелии.

На тушение лесных пожаров брошены силы 2 тыс. 837 человек, задействовано 629 единиц спецтехники и 72 воздушных суден. В Омской области с возгораниями борются 24 парашютиста-десантника Федеральной Авиалесоохраны, в то время как в Тюменской области их число увеличено до 299 человек.

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Площадь пожаров в тюменских лесах увеличилась на 7 тысяч гектаров

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Теги: пожар, возгорание, лес



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