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футбол, Лига Чемпионов УЕФА, кубок (2017) | Фото: wrestlingua.com

Финал Лиги чемпионов официально перенесён из Стамбула в Порту

Финал Лиги чемпионов UEFA сезона 2020/2021 официально перенесён из турецкого Стамбула в португальский Порту.

Как сообщается в релизе Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), перенос финала связан с тем, что Великобритания включила Турцию в "красный список" стран, по возвращении из которых предусмотрен карантин, а это означает отсутствие британских болельщиков клубов на матче. UEFA обсуждал вопрос переноса игры в Англию, но добиться необходимых исключений в плане карантинных мер там не удалось.

Теперь на финале от каждой команды сможет присутствовать по 6 тыс. болельщиков (как и планировалось в Стамбуле). Общее число зрителей на финале будет определено UEFA вместе с властями Португалии и Федерацией футбола страны. Продажа билетов стартует 24 мая, а сам матч состоится 29 числа на стадионе "Драгау". Напомним, что в нём сыграют английские "Манчестер Сити" и "Челси".

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Финал Лиги чемпионов официально перенесён из Стамбула в Порту

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Теги: футбол, Лига чемпионов, финал, Манчестер Сити, Челси



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