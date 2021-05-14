Финал Лиги чемпионов официально перенесён из Стамбула в Порту

Финал Лиги чемпионов UEFA сезона 2020/2021 официально перенесён из турецкого Стамбула в португальский Порту.

Как сообщается в релизе Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), перенос финала связан с тем, что Великобритания включила Турцию в "красный список" стран, по возвращении из которых предусмотрен карантин, а это означает отсутствие британских болельщиков клубов на матче. UEFA обсуждал вопрос переноса игры в Англию, но добиться необходимых исключений в плане карантинных мер там не удалось.

Теперь на финале от каждой команды сможет присутствовать по 6 тыс. болельщиков (как и планировалось в Стамбуле). Общее число зрителей на финале будет определено UEFA вместе с властями Португалии и Федерацией футбола страны. Продажа билетов стартует 24 мая, а сам матч состоится 29 числа на стадионе "Драгау". Напомним, что в нём сыграют английские "Манчестер Сити" и "Челси".