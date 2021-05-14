В Челябинске неадекватного мужчину, пугавшего соседей, отправили в больницу

В Челябинске полицейские задержали неадекватного мужчину, который заявлял, что владеет оружием.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, в отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что их сосед стучит по стенам и ведет себя неадекватно. Также полицейские выявили в соцсети информацию о якобы владении оружием человеком с явными противопоказаниями по состоянию здоровья.

Мужчину доставили в отдел полиции. После этого он был помещен в специализированное медицинское учреждение.

"Сотрудниками полиции об указанном лице проинформированы соответствующие правоохранительные и медицинские ведомства", - говорится в сообщении.